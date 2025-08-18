Pedro Diniz formaliza candidatura do PS com equipa "preparada para governar Santa Cruz"
Foram hoje entregues, no Tribunal Judicial de Santa Cruz, as listas do Partido Socialista para as eleições autárquicas naquele concelho. A candidatura, que conta com Pedro Diniz como candidato à presidência da câmara municipal, afirma-se como "alternativa preparada e credível" ao actual executivo municipal.
O cabeça-de-lista destaca ainda o facto de o PS apresentar-se com uma equipa "renovada, composta por pessoas jovens, competentes e preparadas para assumir a responsabilidade de governar os destinos do concelho".
“Temos uma lista que junta experiência e renovação, que reflecte a diversidade e a vitalidade do concelho de Santa Cruz. Mais do que nomes, apresentamos uma equipa com provas dadas na vida profissional, cívica e política e com a capacidade necessária para assumir os desafios do futuro”, sublinhou Pedro Diniz após a entrega das listas.
O candidato socialista, citado em nota de imprensa, acrescentou que o projecto do PS para Santa Cruz assenta em três pilares fundamentais: "uma equipa sólida, um programa realista e ambicioso e a vontade determinada de trabalhar em prol de todas e todos os santa-cruzenses".
A candidatura de Pedro Diniz propõe-se a "liderar um novo ciclo político em Santa Cruz, marcado pela proximidade com a população, pela transparência na governação e pela aposta em áreas centrais como a habitação, a mobilidade, a valorização do território, o apoio social e a participação cívica".
“Temos equipa, temos programa e temos vontade. O nosso compromisso é com as pessoas de Santa Cruz. Estamos prontos para governar para todos, sem exceções, com seriedade, dedicação e visão de futuro”, afirmou Pedro Diniz, garantindo que a candidatura socialista “não se limitará a criticar, mas a apresentar soluções concretas e exequíveis”.