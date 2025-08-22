Três estrangeiros detidos na Madeira por permanência ilegal

Três homens de nacionalidade estrangeira, com idades compreendidas entre os 25 e os 53 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública por permanência ilegal em território nacional.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, estas detenções surgiram no seguimento das acções de fiscalização que têm vindo a ser realizadas pela polícia no âmbito das novas competências em matérias de controlo de estrangeiros e fronteiras. “Nestes casos, estes cidadãos já haviam sido notificados para abandono voluntário do País no corrente ano, após terem sido fiscalizados nas suas residências e nos seus locais de trabalho”, explicou.

“Após cumpridos os prazos para esse abandono voluntário, foram submetidos a nova fiscalização, um deles na sua residência, outro no próprio Aeroporto quando não apresentou documentos e outro num restaurante (local de trabalho), tendo-se verificado o não cumprimento dessa instrução, razão pela qual foram detidos”, informou a PSP, dando conta de que a apresentação dos detidos a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia seguinte à ocorrência, tendo-lhes sido determinada a medida de apresentações periódicas mensais numa esquadra de polícia enquanto decorre o processo de afastamento coercivo.