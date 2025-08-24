Quais as vagas para a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior na Universidade da Madeira

O curso de Engenharia Informática é aquele que, na Universidade da Madeira, apresenta mais vagas sobrantes para a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior. No total, dispõe de 46 vagas, pese embora na 1.ª fase, cujos resultados foram hoje divulgados oficialmente, tenham sido colocados 54 estudantes.

Tal como o DIÁRIO avança, na sua edição impressa de hoje, 93% dos candidatos da Madeira entraram no Ensino Superior. Destes madeirenses, 439 entraram na Universidade da Madeira.

A Faculdade de Ciências da Vida da UMa é aquela que oferece menos vagas para a 2.ª fase. São apenas 5 no curso de Biologia. Pelo contrário, é na Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia aquela que apresenta maior número de cursos com vaga: Bioquímica, 17; Engenharia Biomédica, 5; Engenharia Civil, 13; Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, 17; Engenharia Física e Computacional, 9; Engenharia Informática, 46; e Matemática, 15.

Na Faculdade de Ciências Sociais da UMa sobram 43 vagas: 10 em Ciências da Educação e 33 em Economia.

Por fim, na Faculdade de Artes e Humanidades sobram 8 vagas em Artes Visuais; 11 em Comunicação, Cultura e Organizações; 2 em Design; 29 em Estudos de Cultura; e ainda 1 em Línguas e Relações Empresariais.