Universidade da Madeira só preencheu 62% das vagas é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Foram colocados 1.271 madeirenses em várias instituições do ensino superior do país, ou seja 93% dos candidatos, taxa superior à do ano passado. A segunda fase começa terça-feira e decorre até 3 de Setembro.

Sonho durou pouco para se referir ao Nacional que se colocou em vantagem logo ao minuto 3, mas a expulsão de Pablo Ruan abriu espaço à remontada e à goleada (1-4) do bi-campeão nacional.

Na primeira, nota também para a Serra de Água que precisa de mais protecção e acessos. Traumas de incêndios, cheias e derrocadas atormentam população.

Padre da Nazaré dispensa grupo de jovens é outra das notícias em destaque nesta edição. Decisão do pároco gera mágoa na comunidade. Diocese do Funchal garante que pastoral juvenil não será afectada.

Ainda no que toca à religião, damos também conta de que morreu o Bispo Emérito D. Teodoro de Faria.

Por fim, beneficiários do ‘Ingressa’ aumentam 57% em 5 anos. Cada jovem universitário recebe um apoio médio de 1.400 euros. Santa Cruz reserva mais de um milhão para educação.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.