Frederica Devonia vence 1.ª etapa da VII Regata Porto Santo Line

A VII Regata Porto Santo Line, organizada pelo Clube Naval do Funchal pela Associação Regional de Vela da Madeira, teve ontem o arranque oficial com a partida da 1.ª etapa às 19h06, desde Santa Cruz, na Ilha da Madeira, rumo à Ilha do Porto Santo.

Na Classe ORC, a vitória sorriu ao Frederica Devonia, de Martim Cardoso (CNF), seguido pelo Vádio IV, de Hoo-Yu Man (CNF), e pelo Marujo, de Miguel Sá (ANM).

Na Classe de Promoção, o primeiro lugar foi para Amuras II, de Marco Gamelas (CNF), com Gordinha, de Frederico Rezende (CNF), em segundo e Laser/Diver-Fogo II, de Alexandre Pestana, em terceiro.

Já na Classe ORC C, o Marujo garantiu o 1.º lugar, seguido pelo Guanche, de Fidélio Gomes (CNS), e pelo Prodigal Daughter, de Pedro Galvão (CNF).

A 2.ª etapa da regata, que conta com o patrocínio da Porto Santo Line e o apoio da Brisa Maracujá, terá lugar no dia 17 de Agosto, com partida da Baía do Porto Santo rumo à Madeira.