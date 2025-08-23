Preparar a ida para a universidade longe de casa

É já este domingo que os estudantes vão saber se conseguiram ficar colocados na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Estudar numa universidade longe de casa é um passo marcante na vida de muitos jovens, porque além do desafio académico, esta transição implica sair do ambiente familiar e ganhar autonomia.

Esta mudança exige atenção a aspectos logísticos, emocionais e financeiros, especialmente para os estudantes deslocados das ilhas, que ficam a centenas de quilómetros de distância.

Uma nova cidade, uma nova rotina e uma mudança que pode ser sinónimo de crescimento. Mas antes é preciso levantar questões práticas: Onde morar? Como gerir o orçamento? O que é preciso para viver sozinho?

Neste guia, com base em informação do Doutor Finanças, saiba o que é preciso para se preparar da melhor forma para ficar longe de casa.

Planear a mudança com antecedência

Foto Shutterstock

A escolha do curso e da universidade influencia directamente na logística da mudança, sobretudo se o estudante tem de mudar de cidade. O ideal é iniciar este planeamento logo após a candidatura ou até antes, antecipando possíveis cenários.

Se o estudante se candidata apenas a universidades que ficam em outras cidades, deve considerar o tipo de alojamento mais adequado. Por exemplo, é necessário analisar se ficará numa residência universitária, um quarto arrendado, uma casa partilhada ou até estadia com familiares. Cada opção tem um custo diferente, assim como regras e disponibilidades distintas, que variam consoante a cidade e a procura.

Grandes cidades como Lisboa, Porto e Coimbra podem ter os preços de arrendamento mais altos.

Além do alojamento, deve redigir uma lista de bens a transportar, calcular o custo da mudança e planear as primeiras semanas de adaptação. Quanto mais cedo organizar estes passos, mais tranquila será a mudança. A antecipação ajuda a prevenir decisões precipitadas e gastos desnecessários.

Visitar o estabelecimento de ensino antes

Foto Shutterstock

Se conseguir, visite a cidade onde vai estudantes antes. Conhecer o bairro onde poderá morar, perceber a distância até à universidade, experimentar os transportes públicos e procurar supermercados ou centros de saúde podem fazer a diferença.

Estas visitas, segundo o Doutor Finanças, ajudam a identificar zonas seguras, mais económicas ou mais bem servidas de infraestruturas. “Por norma, os estudantes que visitam previamente o local têm mais facilidade em adaptar-se ao novo ambiente. Afinal, já tiveram oportunidade de se familiarizar com o espaço e com as rotinas locais”, refere.

Os dias abertos ou as semanas de recepção aos novos alunos incluem visitas guiadas ao ‘campus’, apoio dos núcleos de estudantes e apresentações dos serviços académicos. Participar nestas actividades é importante, não só para se ambientar, mas também para começar a ter uma rede de contactos e apoios.

Aprender as tarefas domésticas

Foto Shutterstock

Viver sozinho implica lidar com responsabilidade que, por norma, outrora estavam a cargo de outro familiar. Saber cozinhar refeições simples, manter a casa limpa, lavar a roupa e gerir horários são competências para a autonomia na universidade.

Aproveite os meses anteriores para aprender a cozinhar, a limpar a casa e organizar o orçamento semanal pode fazer diferença. Ao nível da gestão do orçamento, existem cursos, vídeos tutoriais ou até artigos que o podem ajudar nesta missão.

Estas aprendizagens promovem a confiança e a autoestima, além de poupar dinheiro e garantir melhores hábitos alimentares. Ser capaz de gerir a vida doméstica com eficácia auxilia a reduzir o stress nos primeiros meses e a concentrar-se no sucesso académico.

Idas a casa

Foto Shutterstock

Antecipe as idas a casa. Os custos das viagens, sejam de comboio, autocarro, carro e, no caso das ilhas, avião implicam gastos extra. Marcar as viagens com antecedência permitem poupar dinheiro.

Pondere a frequência das idas a casa e estipule um número de visitas, desta forma consegue identificar o peso deste encargo no orçamento.

Embora o apoio familiar seja reconfortante, a adaptação à nova realidade exige um afastamento temporário. Criar uma rotina estável no local de estudo favorece a integração social e académica. É importante encontrar um equilíbrio saudável entre regressar a casa e construir uma nova vida na universidade.

Identificar os custos com a ida para a universidade

Foto Shutterstock

Deve verificar os gastos mensais com a ida para a universidade longe de casa. Identificar todos os custos que vai ter. Contudo, deve ter em atenção, que estas podem não refletir a realidade depois da instalação.

Alojamento, alimentação, transportes e encargos com os estudos são a maior fatia, por isso pode fazer um levantamento de quanto vai gastar.

Faça as contas com antecedência para ter a certeza de que consegue suportar os custos com a ida para uma universidade longe de casa.

Apoios disponíveis para estudantes deslocados

Foto Shutterstock

Os estudantes deslocados podem beneficiar de alguns apoios, desde bolsas de estudo até subsídios de alojamento.

Por exemplo, a bolsa de estudo da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) é atribuída com base nos rendimentos do agregado familiar. Contudo, existe um apoio extraordinário ao alojamento para estudantes deslocados. No ano lectivo de 2024/2025, este apoio consistia na atribuição de um complemento de alojamento até 50% dos limites fixados para cada área geográfica para estudantes deslocados não bolseiros, com rendimentos per capita entre 23 e 28 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

É ainda essencial consultar alguns programas em vigor, como arrendamento acessível (Portal da Habitação), os programas que abrangem as residências universitárias e programas municipais de apoio ao arrendamento.

Gestão do orçamento mensal

Foto Shutterstock

Um dos maiores desafios pode ser a gestão de dinheiro. As despesas fixas como a renda, alimentação e transportes e materiais escolares requerem um planeamento bem de cada euro disponível. Criar um orçamento mensal pode ser a chave para manter a estabilidade financeira ao longo do ano.

Estabeleça limites semanais para compras e refeições fora é uma boa forma de controlar os gastos, especialmente nos primeiros meses.

Além disso, muitos estudantes procuram trabalhos em part-time para complementar o orçamento. É importante garantir que o trabalho não compromete o rendimento académico.

Criar uma rede de apoio

Foto Shutterstock

A saudade da família, o desconhecimento da nova cidade ou o medo do insucesso académico são normais. Por isso, é fundamental construir uma rede de apoio desde o início.

Participar em actividades extracurriculares, integrar associações académicas ou clubes ajuda a conhecer novas pessoas e a criar relações.

Além disso, as universidades disponibilizam serviços de apoio psicológico, tutoriais e acompanhamento pedagógico. Estes recursos estão ao dispor de todos os alunos e devem ser utilizados sempre que necessário. Procurar ajuda é um sinal de maturidade e não de fraqueza.

Altos e baixos da nova fase

Foto Shutterstock

É normal haver momentos de entusiasmo e conquistas, mas também de cansaço, dúvidas e solidão, por isso deve preparar-se emocionalmente para essa montanha-russa que é tão importante quanto fazer as malas.

Criar expectativas realistas, criar rotinas saudáveis, como dormir bem, fazer exercício físico e evitar o isolamento contribui para o bem-estar geral.

“Acima de tudo, é importante lembrar que esta fase é uma oportunidade de crescimento. Ganhar autonomia, lidar com responsabilidades e ultrapassar obstáculos são aprendizagens que vão muito além da sala de aula. Cada passo dado longe de casa é, também, um passo rumo à maturidade”, menciona o Doutor Finanças.

Jornada com impacto para a vida

Foto Shutterstock

Sair de casa para ir estudar para a universidade é mais do que um percurso académico, é uma experiência para a vida. Por isso, a chave para o sucesso está na preparação: quanto mais planear, mais leve será a adaptação.

Com o apoio certo, iniciativa e informação é possível transformar esta mudança num dos capítulos mais enriquecedores da vida de um jovem.