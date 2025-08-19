Número de postos de trabalho na Administração Regional da Madeira diminuiu

A 30 de Junho de 2025, ou seja, no 2.º trimestre deste ano, existiam 21.022 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira, o que corresponde a menos 132 postos em relação ao trimestre anterior. Além disso, em termos homólogos, representa uma diminuição de 188 postos.

Os dados constam da Síntese Estatística do Emprego Público, divulgada pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público, que é a entidade responsável pela compilação da informação relativa aos recursos humanos dos órgãos e serviços da administração do Estado a nível nacional. Foram partilhados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

As informações partilhadas dão também conta de que, comparativamente ao final de 2011 houve uma redução de 331 postos.

Por sua vez, o Instituto de Segurança Social da Madeira, que segundo a classificação de unidades institucionais deve ser apresentado separadamente da Administração Regional da Madeira, contabilizou 1.249 postos de trabalho em 30/06/2025, diminuindo 1 posto (-0,1%) face ao trimestre anterior. Em termos homólogos verificou-se uma quebra de 69 postos (-5,2%). Em comparação com 31/12/2011 havia menos 162 postos (-11,5%).

A Administração Regional dos Açores, os Fundos de Segurança Social e a Administração Regional da Madeira foram os subsetores que apresentaram diminuições de 3,4%, 2,7% e 0,9%, respetivamente, dos postos de trabalho face ao período homólogo. Os outros subsetores observaram crescimentos face ao período homólogo, sendo que a Administração Local (+3,4%) liderou os aumentos, seguida da Administração Central (+1,3%). A variação média homóloga no conjunto das Administrações Públicas foi de +1,5%.

No que diz respeito à desagregação por cargo, carreira e grupo, o mais representativo é o do pessoal docente com 27,3%, seguido dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, com 26,8% e 14,0% do total de emprego da Administração Regional da Madeira, respectivamente. A saída de trabalhadores nas carreiras de pessoal docente (saldo líquido entre entradas e saídas de -113) e assistente técnico (-59) explica o decréscimo homólogo global verificado no 2.º trimestre de 2025. As carreiras com aumentos mais significativos foram os técnicos superiores (+24), o pessoal de investigação científica (+16) e os médicos (+15).

A S.R. da Educação, Ciência e Tecnologia é a responsável pelo maior número de trabalhadores, com 9.673 postos de trabalho (46,0% do total da Administração Regional da Madeira), enquanto as restantes Secretarias mantêm volumes de emprego compreendidos entre os 295 (S.R. de Saúde e Proteção Civil) e os 1.356 (Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente) postos de trabalho.

Já em Abril de 2025, a remuneração base média mensal na Administração Regional da Madeira era de 1.897,6€, superior em 1,8% à média global das Administrações Públicas, enquanto o ganho médio mensal (que corresponde ao agregado das remunerações de base, prémios, subsídios ou suplementos) fixava-se em 2.214,1€, inferior à média global em 0,4%. Face a Abril de 2024, a remuneração base média mensal na Administração Regional da Madeira cresceu 4,9% e o ganho médio mensal, 4,4%.

A idade média estimada dos trabalhadores da Administração Regional da Madeira era, em Dezembro de 2024, de 49,5 anos (49,2 anos em Dezembro de 2023).

No que diz respeito às habilitações, no final de 2024, observa-se que mais de metade dos trabalhadores da Administração Regional da Madeira (57,6%) possui o ensino superior, 21,8% tem apenas o ensino básico e os restantes 20,6% o secundário.