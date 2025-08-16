Bispo emérito Teodoro de Faria está "muito fragilizado pela doença e idade avançada"

Através de uma publicação na sua página no Facebook, a Diocese do Funchal alerta para o grave estado de saúde de Teodoro de Faria, bispo emérito.

A Diocese do Funchal convida todos os fiéis a unirem-se em oração pelo nosso bispo emérito D. Teodoro de Faria que neste momento se encontra muito fragilizado pela doença e idade avançada. Peçamos ao Senhor que o conforte com a força do Espírito Santo e encha o seu coração de serenidade e de paz. Que Nossa Senhora do Monte, nossa padroeira, o acompanhe nesta etapa da sua vida. O Senhor, nosso Bom Deus, conforte e abençoe todos os idosos e todos os doentes e suas famílias. Diocese do Funchal

A publicação da Diocese surge com uma foto de D. Teodoro de Faria ao lado do Papa João Paulo II.