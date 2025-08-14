CMF apresenta voto de pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes

A Câmara Municipal do Funchal manifestou esta quinta-feira, 14 de Agosto, o seu "mais profundo pesar" pelo falecimento, ontem, de Emanuel Jardim Fernandes.

Em nota emitida, a autarquia recorda o antigo vereador desta autarquia, no mandato de 1989/1993, advogado e antigo líder do PS-M, que desempenhou "exemplarmente cargos eleitos de grande relevância pública, nomeadamente na Assembleia da República, Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e no Parlamento Europeu, e também na Assembleia Municipal do Porto Moniz, enquanto presidente, em que desempenhou as suas funções sempre com grande espírito humanista e cívico, sempre defendendo os ideais da democracia, sendo, inclusivamente, condecorado pela Presidência da República com a Ordem de Grande Oficial do Infante Dom Henrique".

Na Reunião de Câmara da próxima semana, na véspera do Dia da Cidade, feriado municipal, o executivo municipal leva, a aprovação, um voto de pesar pelo falecimento de tão ilustre personalidade madeirense.

"À família e amigos do Emanuel Jardim Fernandes, a CMF apresenta as suas mais sentidas condolências", pode ler-se.