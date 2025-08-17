JPP manifesta pesar pela morte de bombeiro na Covilhã

O Juntos Pelo Povo (JPP) manifesta o seu "profundo pesar" pela morte de um bombeiro que perdeu a vida quando se dirigia para o combate a um incêndio na Covilhã.

“Depois da morte recente de um autarca que tombou ao tentar salvar a sua família, o país volta a ser confrontado com uma tragédia que fere todos os portugueses e que expõe, mais uma vez, a realidade dura e injusta que os nossos bombeiros enfrentam diariamente", sublinha o JPP em comunicado.

Estes homens e mulheres estão no limite. Estão cansados, exaustos, entregues a uma luta desigual contra o fogo, contra o esquecimento e contra a falta de meios. E, apesar disso, continuam a correr para o perigo quando todos fogem dele. Filipe Sousa, deputado do JPP na Assembleia da República

O JPP expressa a sua solidariedade "à família enlutada, aos camaradas de corporação e a todos os bombeiros de Portugal”, acrescentando que "hoje não perdemos apenas um bombeiro, perdemos um filho, um pai, um irmão, um amigo. Perdemos uma parte da nossa esperança colectiva".

"A memória deste soldado da paz exige de todos nós coragem e responsabilidade. Portugal tem o dever de cuidar de quem, com sacrifício e abnegação, sempre cuidou de nós", finaliza.