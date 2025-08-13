Ireneu Barreto manifesta pesar pela morte do "permanente defensor dos valores da democracia"

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, manifesta publicamente o seu pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, "distinto advogado e figura unanimemente respeitada da nossa sociedade, permanente defensor dos valores da democracia e da participação cívica, sempre se bateu, enquanto advogado e em todos os momentos da sua intervenção pública, pela defesa dos valores humanistas em Portugal, e na Região Autónoma da Madeira em particular."

O juiz conselheiro, através de comunicado enviado, destaca que "Emanuel Jardim Fernandes, que nos deixa no período em que comemoramos os 50 Anos do regime autonómico nascido da Constituição de 1976, contribuiu de forma empenhada para a consolidação da democracia na Região Autónoma da Madeira, pelo seu papel enquanto político, com uma participação fundamental durante anos na qualidade de deputado eleito pelo Partido Socialista na Assembleia Legislativa Regional, na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, onde sempre defendeu, acima das lealdades partidárias, o interesse da nossa Terra."

"A forma como desenvolveu a sua ação como advogado, e a elevação com que se relacionou com camaradas e adversários nas suas atividades políticas, granjearam-lhe um profundo respeito da comunidade desta Região Autónoma", acrescenta ainda.

Recorda que, pelo conjunto da sua intervenção cívica, o Emanuel Jardim Fernandes foi distinguido pelo Presidente da República, em 2001, com a Ordem de Grande Oficial do Infante D. Henrique.

"À família do seu grande amigo Emanuel Jardim Fernandes, o Representante da República apresenta as suas mais sentidas condolências", termina.