Rubina Leal manifesta pesar pela morte de Emanuel Jardim Fernandes
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifesta, através de um comunicado de imprensa, o seu pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, ex-deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, eleito pelo PS.
Jorge Freitas Sousa , 13 Agosto 2025 - 18:14
Advogado de profissão, natural do Porto Moniz, o antigo líder do PS cedo enveredou pela vida cívica e política, deixando um legado de defesa das suas convicções e dos ideais que pugnava, em particular no trabalho parlamentar durante os seus mandatos como deputado. Foi ainda deputado ao Parlamento Europeu e à Assembleia da República.
"À família enlutada, aos amigos, a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apresenta as suas condolências", termina.