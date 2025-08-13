Rubina Leal manifesta pesar pela morte de Emanuel Jardim Fernandes

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifesta, através de um comunicado de imprensa, o seu pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, ex-deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, eleito pelo PS.

Advogado de profissão, natural do Porto Moniz, o antigo líder do PS cedo enveredou pela vida cívica e política, deixando um legado de defesa das suas convicções e dos ideais que pugnava, em particular no trabalho parlamentar durante os seus mandatos como deputado. Foi ainda deputado ao Parlamento Europeu e à Assembleia da República.

"À família enlutada, aos amigos, a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apresenta as suas condolências", termina.