PS pretende reforçar apoio aos estudantes universitários de Machico

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, propõe-se a reforçar o apoio da autarquia aos estudantes universitários do concelho, não só ao nível da atribuição de bolsas de estudo, como assegurando uma ajuda em termos de transporte para aqueles que estudam fora da Região.

Hugo Marques afirma que foi com o PS à frente dos destinos da Câmara de Machico que os estudantes passaram a contar "com um apoio financeiro municipal devidamente regulamentado, garantindo assim uma ajuda importante para este que é um investimento no seu futuro". Contudo, reconhecendo que os desafios actuais são maiores, nomeadamente com o aumento do custo de vida e os problemas no acesso à habitação, que agravam as dificuldades de quem estuda fora, o socialista considera fundamental que a autarquia possa reforçar os apoios e, assim, dar mais alguma folga aos orçamentos das famílias.

Como explica Hugo Marques, o objectivo passa por rever o regulamento do programa, criando um novo escalão de apoio, passando dos actuais três para quatro, o que permitirá que todos os estudantes universitários do concelho possam ter acesso a uma bolsa de estudos.

Além disso, o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Machico pretende apoiar os alunos que se encontrem a estudar em universidades no Continente ou nos Açores, assegurando o pagamento de uma viagem por ano.

“Com estas medidas, reafirmamos o nosso compromisso claro: investir na educação dos jovens de Machico, garantindo que nenhum fica para trás no acesso ao ensino superior”, adianta Hugo Marques, vincando a importância da formação para o desenvolvimento e para a garantia de melhores oportunidades de futuro para os mesmos.