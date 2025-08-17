PS traça prioridades em Machico: Habitação, mobilidade e mais rendimentos
Hugo Marques apresentou hoje a candidatura Socialista à Câmara Municipal de Machico
Hugo Marques, cabeça-de-lista do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Machico apresentou oficialmente, este domingo, 17 de Agosto, a sua candidatura às eleições de 12 de Outubro.
Com o lema ‘Renovar pelas Pessoas’, o projecto encabeçado por Hugo Marques não representa, como o próprio explicou, qualquer rutura com o passado – numa câmara governada há 12 anos pelo PS – e deve, sim, ser encarado "uma evolução"
"É realmente apresentar pessoas novas e ideias novas, porque a necessidade obriga (...) e temos notado novas urgências. A habitação é uma urgência, a mobilidade e também mais rendimento para as pessoas. Portanto, estes são os três pilares de renovação que nós pretendemos para Machico", afirmou o candidato em declarações à RTP-Madeira, antes de subir ao palco, montado no Largo do Município, para discursar.
Hugo Marques, que presentemente é vereador na autarquia, passou depois a enumerar as propostas socialistas para concretizar a renovação pretendida em Machico.
Na habitação, o candidato socialista defende as cooperativas de habitação "como uma solução em que a Câmara tem uma acção directa (...) para que as pessoas possam comprar a sua habitação".
Hoje em dia já não é só quem não tem rendimentos que não consegue casa. Quem tem rendimentos, quem vive do seu trabalho, não consegue, devido à especulação imobiliária, de facto comprar a sua casa Hugo Marques, PS
Nas questões da mobilidade, os socialistas querem "devolver espaço às pessoas" de Machico, Porto da Cruz e Caniçal, defendendo que para essa efeito "soluções de estacionamento nas periferias", que permitam "libertar o centro destes núcleos urbanos, para que seja mais agradável caminhar-se e estar-se".
Um das propostas já apresentadas pelo PS no período de pré-campanha prende-se com a criação de um parque subterrâneo nos Jardins da Graça e a reposição dos dois sentidos de trânsito e a criação de um passeio pedonal panorâmico na estrada da Queimada são também propostas do PS, duplicando os lugares à entrada da cidade, junto à rotunda da BP, no início da estrada da Queimada.
PS promete passeio pedonal na estrada da Queimada em Machico
Projecto prevê ainda devolver dois sentidos de trânsito àquela via
Obviamente, tudo isto é pensado para que haja mais rendimento para o comércio e para as pessoas. Mais emprego, mais oportunidades para quem é de Machico e para quem vem viver para Machico Hugo Marques, PS
A terceira 'bandeira' da candidatura do PS-Machico passa pelo apoio directo à cultura, ao turismo de natureza e aos desportos náuticos.
"Tem que haver essa aposta na promoção daquilo que é diferenciador e que vai potenciar novas pessoas, outros negócios, vai potenciar o turismo, vai potenciar as actividades náuticas, vai potenciar o surgimento de novos eventos em Machico — que é o que queremos para dinamizar a economia local", sustentou o candidato, destacando ainda o trabalho feito pelo executivo de Ricardo Franco.
Nesta linha, Hugo Marques prometeu "continuar com eventos como: o Festival do Atum Gaiado e Marisco, a Semana Gastronómica, as Sopas com História [e] o São Martinho no Porto da Cruz".
Os socialistas dizem haver também no seu programa "apostas concretas no sector primário", nomeadamente para as pescas. "Há que promover aquilo que é uma arte tão peculiar, que é a nossa pesca. Há que promovê-la, divulgá-la e criar condições para que ela possa continuar a existir", vincou Hugo Marques.
Na agricultura, esta agricultura preconiza "uma política de incentivo para a manutenção e limpeza dos terrenos". "É melhor dar um incentivo às pessoas para os limparem, do que depois a Câmara ir atrás, limpar e cobrar essa despesa. É melhor antecipar", sublinhar.
Desta feita, Hugo Marques comprometeu-se ainda com uma atitude mais pró-activa: "antecipar as coisas, planear e não reagir sempre em cima da hora.
Nós primeiro pensamos no que as pessoas precisam. Primeiro apresentamos soluções para aquilo que as pessoas precisam. Os interesses político-partidários, os objectivos gerais de “ganhar 11 a 0”, para mim, é uma ideia errada da política Hugo Marques, PS
Além das prioridades, o Hugo Marques apresentou os nomes que o vão acompanhar nesta candidatura à Câmara Municipal de Machico, nomeadamente: Alberto Olim, Joana Vieira, Paulo Santos, Catarina Santos, Fátima Gouveia e João Franco. Mónica Vieira é a mandatária da candidatura.
Durante o seu discurso, Hugo Marques endereçou ainda uma palavra de apreço ao autarca cessante, Ricardo Franco, que em 2017 o convidou para integrar a equipa candidata à Câmara de Machico, e aos colegas vereadores Nuno Moreira e Mónica Vieira.
A lista do PS à Assembleia Municipal de Machico volta a ser encabeçada por João Bosco. Pedro Viveiros é candidato à Junta de Freguesia de Machico, Emanuel Santos à do Caniçal, Magno Mendonça à de Água de Pena, João Paulo Mendes à do Porto da Cruz e Gabriel Gouveia à de Santo António da Serra.