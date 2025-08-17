PS traça prioridades em Machico: Habitação, mobilidade e mais rendimentos

Hugo Marques, cabeça-de-lista do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Machico apresentou oficialmente, este domingo, 17 de Agosto, a sua candidatura às eleições de 12 de Outubro.

Com o lema ‘Renovar pelas Pessoas’, o projecto encabeçado por Hugo Marques não representa, como o próprio explicou, qualquer rutura com o passado – numa câmara governada há 12 anos pelo PS – e deve, sim, ser encarado "uma evolução"

"É realmente apresentar pessoas novas e ideias novas, porque a necessidade obriga (...) e temos notado novas urgências. A habitação é uma urgência, a mobilidade e também mais rendimento para as pessoas. Portanto, estes são os três pilares de renovação que nós pretendemos para Machico", afirmou o candidato em declarações à RTP-Madeira, antes de subir ao palco, montado no Largo do Município, para discursar.

Hugo Marques, que presentemente é vereador na autarquia, passou depois a enumerar as propostas socialistas para concretizar a renovação pretendida em Machico.

Na habitação, o candidato socialista defende as cooperativas de habitação "como uma solução em que a Câmara tem uma acção directa (...) para que as pessoas possam comprar a sua habitação".

Hoje em dia já não é só quem não tem rendimentos que não consegue casa. Quem tem rendimentos, quem vive do seu trabalho, não consegue, devido à especulação imobiliária, de facto comprar a sua casa Hugo Marques, PS

Nas questões da mobilidade, os socialistas querem "devolver espaço às pessoas" de Machico, Porto da Cruz e Caniçal, defendendo que para essa efeito "soluções de estacionamento nas periferias", que permitam "libertar o centro destes núcleos urbanos, para que seja mais agradável caminhar-se e estar-se".

Um das propostas já apresentadas pelo PS no período de pré-campanha prende-se com a criação de um parque subterrâneo nos Jardins da Graça e a reposição dos dois sentidos de trânsito e a criação de um passeio pedonal panorâmico na estrada da Queimada são também propostas do PS, duplicando os lugares à entrada da cidade, junto à rotunda da BP, no início da estrada da Queimada.

Obviamente, tudo isto é pensado para que haja mais rendimento para o comércio e para as pessoas. Mais emprego, mais oportunidades para quem é de Machico e para quem vem viver para Machico Hugo Marques, PS

A terceira 'bandeira' da candidatura do PS-Machico passa pelo apoio directo à cultura, ao turismo de natureza e aos desportos náuticos.

"Tem que haver essa aposta na promoção daquilo que é diferenciador e que vai potenciar novas pessoas, outros negócios, vai potenciar o turismo, vai potenciar as actividades náuticas, vai potenciar o surgimento de novos eventos em Machico — que é o que queremos para dinamizar a economia local", sustentou o candidato, destacando ainda o trabalho feito pelo executivo de Ricardo Franco.

Nesta linha, Hugo Marques prometeu "continuar com eventos como: o Festival do Atum Gaiado e Marisco, a Semana Gastronómica, as Sopas com História [e] o São Martinho no Porto da Cruz".

Os socialistas dizem haver também no seu programa "apostas concretas no sector primário", nomeadamente para as pescas. "Há que promover aquilo que é uma arte tão peculiar, que é a nossa pesca. Há que promovê-la, divulgá-la e criar condições para que ela possa continuar a existir", vincou Hugo Marques.

Na agricultura, esta agricultura preconiza "uma política de incentivo para a manutenção e limpeza dos terrenos". "É melhor dar um incentivo às pessoas para os limparem, do que depois a Câmara ir atrás, limpar e cobrar essa despesa. É melhor antecipar", sublinhar.

Desta feita, Hugo Marques comprometeu-se ainda com uma atitude mais pró-activa: "antecipar as coisas, planear e não reagir sempre em cima da hora.

Nós primeiro pensamos no que as pessoas precisam. Primeiro apresentamos soluções para aquilo que as pessoas precisam. Os interesses político-partidários, os objectivos gerais de “ganhar 11 a 0”, para mim, é uma ideia errada da política Hugo Marques, PS

Além das prioridades, o Hugo Marques apresentou os nomes que o vão acompanhar nesta candidatura à Câmara Municipal de Machico, nomeadamente: Alberto Olim, Joana Vieira, Paulo Santos, Catarina Santos, Fátima Gouveia e João Franco. Mónica Vieira é a mandatária da candidatura.

Durante o seu discurso, Hugo Marques endereçou ainda uma palavra de apreço ao autarca cessante, Ricardo Franco, que em 2017 o convidou para integrar a equipa candidata à Câmara de Machico, e aos colegas vereadores Nuno Moreira e Mónica Vieira.

A lista do PS à Assembleia Municipal de Machico volta a ser encabeçada por João Bosco. Pedro Viveiros é candidato à Junta de Freguesia de Machico, Emanuel Santos à do Caniçal, Magno Mendonça à de Água de Pena, João Paulo Mendes à do Porto da Cruz e Gabriel Gouveia à de Santo António da Serra.