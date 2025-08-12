PS-Madeira apresenta no domingo candidatura a Machico com lema 'Renovar pelas Pessoas'

O PS-Madeira irá apresentar publicamente a sua candidatura às eleições autárquicas no concelho de Machico no próximo domingo, 17 de Agosto, às 10 horas, na Praça do Município.

A lista socialista para a Câmara Municipal de Machico é encabeçada, conforme já foi noticiado pelo DIÁRIO, por Hugo Marques, actual vereador responsável pelos pelouros do Ambiente, Trânsito, Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo, e adopta o lema 'Renovar pelas Pessoas'.

Na segunda posição da candidatura surge Alberto Olim, actual presidente da Junta de Freguesia de Machico e ex-deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. O terceiro lugar é ocupado por Joana Vieira, licenciada em Auditoria e Fiscalidade e profissional da área da Auditoria Financeira.

Paulo Santos, enfermeiro de profissão, ocupa a quarta posição, seguido de Catarina Santos no quinto lugar, licenciada em Gestão com pós-graduação em Auditoria, Controlo de Gestão e Fiscalidade. Maria Fátima Gouveia, que trabalha actualmente na área da Saúde, é a sexta candidata, enquanto João Franco, antigo candidato do PS à Junta de Freguesia de Machico, fecha a lista no sétimo posto.

Para a presidência da Assembleia Municipal, os socialistas voltam a apostar em João Bosco, que já preside a este órgão autárquico desde 2013.

Nas candidaturas às Assembleias de Freguesia, Pedro Viveiros lidera a lista para a Junta de Freguesia de Machico, João Paulo Mendes é o candidato pelo Porto da Cruz, e em Água de Pena a candidatura volta a ser encabeçada por Magno Mendonça. No Caniçal, Emanuel Santos é novamente a escolha socialista, enquanto no Santo da Serra, Gabriel Gouveia repete a candidatura.

Através de comunicado do PS, o cabeça-de-lista Hugo Marques defendeu que a candidatura "aposta na continuidade das políticas socialistas em Machico, com a mesma proximidade, mas com uma nova abordagem, com o compromisso para desenvolver um município centrado nas pessoas, socialmente justo e atractivo para investimentos".