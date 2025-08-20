PS quer alocar 50% do valor da taxa turística para o apoio aos agricultores de Câmara de Lobos

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Câmara de Lobos promete alocar 50% do valor da taxa turística cobrada no concelho para o apoio aos agricultores, de modo a contribuir para a manutenção da atividade e da paisagem agrícola.

O compromisso foi assumido esta quarta-feira, 20 de Agosto, por Nilson Jardim, candidato do PS à presidência da autarquia, numa conferência de imprensa realizada no sítio da Caldeira, um dos locais onde a atividade agrícola ainda predomina.

Como referiu, o concelho de Câmara de Lobos tem, entre as suas imagens de marca, a cultura da vinha, das hortícolas, da cereja, da castanha e da ginja, actividade que é fundamental não só para a soberania alimentar, mas também para a manutenção da paisagem única do município . Trata-se, como vincou, de um património de valor muito elevado que “é preciso defender e preservar”.

“O nosso compromisso é o de apoiar a preservação desta paisagem com o apoio público, por via da utilização de uma parte da taxa turística cobrada no concelho”, adiantou Nilson Jardim. O candidato à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos deu conta que a taxa anual ronda os 440 mil euros, sendo que o PS defende que 50% deste valor – cerca de 220 mil euros – seja canalizado para o apoio aos agricultores do concelho.

“A actividade agrícola atravessa muitas dificuldades, nomeadamente com os custos de produção e a mão-de-obra, sendo que uma das formas de ajudar à sua manutenção é apoiando financeiramente com aquilo que os turistas nos deixam”, declarou, rematando que aqueles que visitam o concelho fazem-no precisamente para “ver toda a beleza natural que temos”.