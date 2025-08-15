 DNOTICIAS.PT
Foco de incêndio no Funchal acciona bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados na noite desta sexta-feira, 15 de Agosto, para um foco de incêndio numa caixa eléctrica da via pública, na Rua da Levada do Cavalo. 

Quando chegaram ao local, os operacionais constataram que o fogo já estava extinto. 

A assistência técnica da Empresa de Electricidade da Madeira tomou conta da ocorrência. 

