Foco de incêndio no Funchal acciona bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados na noite desta sexta-feira, 15 de Agosto, para um foco de incêndio numa caixa eléctrica da via pública, na Rua da Levada do Cavalo.

Quando chegaram ao local, os operacionais constataram que o fogo já estava extinto.

A assistência técnica da Empresa de Electricidade da Madeira tomou conta da ocorrência.