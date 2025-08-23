Mais pobreza infantil

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 23 de Agosto, dá conta que, em Junho, 530 crianças e jovens com menos de 18 anos dependiam do RSI, o equivalente a 22% do total de beneficiários daquele apoio social.

“O produtor que dependa disto morre à fome”

Na grande reportagem de hoje, fique a saber que, no Estreito de Câmara de Lobos, a vindima cumpre-se em nome da tradição familiar.

“Pérola do Norte” sob pressão turística

Estacionamentos, ruas e passeios fazem falta na freguesia do Seixal.

Greve do matadouro não travou fornecimento de carne

Centro de Abate da Madeira processou 87 bovinos durante os 12 dias de ‘paralisação’.

Destaque ainda para: Universidade da Madeira mais penalizada na perda de alunos.

