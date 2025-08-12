Quinta da Caldeira promove acampamento 'Crescer a Brincar!'

Nos dias 20 e 21 de Agosto, a Quinta da Caldeira será palco do acampamento 'Crescer a Brincar!', uma iniciativa destinada a crianças dos 6 aos 12 anos que promete dois dias de aventura, aprendizagem e contacto directo com a natureza e os animais.

"Num contexto em que muitas crianças passam grande parte do seu tempo livre em frente a ecrãs, esta actividade surge como resposta a uma preocupação crescente: o impacto do excesso de tempo digital no desenvolvimento infantil. Ao longo do acampamento, os participantes irão viver experiências que estimulam a autonomia, a criatividade, as competências sociais e a ligação ao meio ambiente, beneficiando ainda da interação próxima com cavalos, cabras, coelhos e outros animais da quinta", explica a direcção da Quinta da Caldeira através de uma nota de imprensa.



Os participantes irão montar tendas, participar em jogos de grupo, observar o céu estrelado, montar a cavalo, realizar actividades com os animais e ainda descobrir uma actividade surpresa. Todas as acções serão acompanhadas por uma equipa especializada do CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, garantindo segurança e acompanhamento permanente.

Por fim, a direcção da Quinta da Caldeira salienta os benefícios que isto trará para as crianças, nomeadamente "reforço da confiança e independência; desenvolvimento da criatividade e expressão individual; estímulo das competências sociais e da cooperação; promoção de hábitos de vida activos e saudáveis; desenvolvimento de empatia e responsabilidade através do contacto com animais e redução do tempo de exposição a dispositivos electrónicos".