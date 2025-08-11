'Mais Santa Cruz' denunca falta de condições no Mercado Agrícola do Santo da Serra

O candidato da coligação 'Mais Santa Cruz' denunciou hoje a falta de condições no Mercado Agrícola do Santo da Serra. Em causa, estão as instalações provisórias que, no seu entender, "não oferecem qualidade aos feirantes nem aos clientes".

“Houve uma pressa muito grande, da parte do Município, em anunciar e avançar, supostamente, com obras de requalificação. A verdade é que, duas ou três semanas depois das supostas obras se terem iniciado, o que se vê é a desmontagem de algumas ferragens e a deslocalização dos feirantes para uma tenda com muito poucas condições”, começou por explicar Saturnino Sousa na actividade de contacto com a população, desenvolvida esta tarde.

Através de uma nota de imprensa, o partido refere que o candidato da coligação PSD/CDS-PP lamenta o aproveitamento do calendário eleitoral por parte da autarquia, vincando que “não havia necessidade de avançar só para dizer que se vai fazer obra, e depois deixar as coisas neste estado”. Saturnino Sousa considera que os feirantes e os visitantes precisam de um lugar digno.

Arrumar as pessoas numa tenda para dar ideia que se começou a fazer obra não é a melhor maneira de defender os interesses da freguesia e do concelho". Saturnino Sousa

E concluiu: “Queremos mais para Santa Cruz, mas queremos mais com qualidade, por forma a que o concelho possa avançar de forma equilibrada e sustentada”.