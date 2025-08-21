O que uma vedação pode fazer pelo seu jardim

Há quem diga que as vedações servem apenas para separar. Na verdade, protegem, embelezam e até contam histórias sobre quem vive ou trabalha por trás delas. Podem ser discretas, quase invisíveis, ou assumir-se como parte da paisagem, dando carácter a um jardim, a um parque infantil ou a um recreio de uma escola.

No mercado, as opções são quase infinitas. Há a clássica rede metálica, resistente e prática, que atravessa gerações a delimitar quintais e terrenos. Há também soluções como os painéis de relva sintética, que criam uma cortina verde sempre impecável e sem manutenção. E continua a haver espaço para a madeira, a escolha natural de quem prefere calor, aconchego e um toque mais rústico.

Independentemente do material, as vedações são pensadas não apenas para fechar espaços, mas também para os valorizar. Servem de moldura para jardins bem cuidados, de barreira protetora em áreas de brincadeira e de reforço de segurança em zonas públicas.

Ao mesmo tempo, conseguem transmitir ordem e estética, criando ambientes mais harmoniosos e seguros. É um detalhe que, muitas vezes, passa despercebido, mas que faz toda a diferença no dia-a-dia. Mantém dentro o que é importante e afasta o que pode causar preocupação.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

