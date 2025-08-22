Gonçalo Nuno prefaciou 'A emigração madeirense em Jersey'

Gonçalo Nuno, o actual cônsul da África do Sul e antigo director das Comunidades Madeirense, foi quem prefaciou a obra 'A emigração madeirense em Jersey', da autoria de Duarte Mendonça, hoje apresentada na Câmara Municipal do Funchal.

Falando ao DIÁRIO, Gonçalo Nuno considerou que "este estudo é inédito e está muito bem apoiado por documentos históricos".

Explicou ainda que trata-se "da primeira emigração temporária madeirense, com dois factores diferenciadores: a proximidade geográfica e a duração da estadia no estrangeiro; emigração essa, que não provoca a "desnacionalização" dos indivíduos, mantendo-os muito ligados à região e ao país de origem sem prejuízo de uma integração saudável na região de acolhimento".

Ainda de acordo com Gonçalo Nuno, "o estudo do Duarte Mendonça prova inequivocamente a importância de um tempo que é fascinante para as partes envolvidas e respectivos governos, pois poderá ser um dos protocolos entre regiões mais funcional".

"A feliz notícia da tradução para inglês da obra em apreço imortalizará a nossa presença no bailwick de Jersey onde a nossa comunidade representa um décimo da sua população", acrescentou Gonçalo Nuno, vincando que "a Câmara Municipal do Funchal e a sua presidente ofereceram à Região um excelente contributo para o estudo da problemática das mobilidades madeirenses".