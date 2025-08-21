Parlamento madeirense associa-se às comemorações do Dia da Independência da Ucrânia

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira vai associa-se às comemorações do Dia da Independência da Ucrânia, que se assinala a 24 de Agosto..

"Como manifestação de solidariedade e apoio ao povo ucraniano, a fachada da Assembleia Legislativa da Madeira será iluminada, nessa data, com as cores da bandeira da Ucrânia", revela hoje uma nota do gabinete da presidência da Assembleia Regional.

Aindo âmbito destas comemorações, a Associação ‘Ucrânia com Amor’ promove uma iniciativa, a ter lugar na segunda-feira, dia 25 de Agosto, pelas 20 horas, no espaço IDEIA (Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia), cedido para o efeito.

Neste evento, terá lugar a exibição do documentário 'No God but theirs' (‘Não haverá Deus senão o deles’), do jornalista de investigação Danylo Mokryk.

Esta iniciativa sublinha "o compromisso da Assembleia Legislativa com a promoção de valores de liberdade, autonomia e solidariedade entre os povos, fortalecendo os laços com a comunidade ucraniana residente na nossa Região".

"O Parlamento madeirense reconhece e solidariza-se, desta forma, pelo sofrimento causado ao povo ucraniano pela guerra que ainda decorre naquele território", acrescenta a mesma nota.