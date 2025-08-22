Festa do Vinho da Madeira com reforço no investimento e na oferta cultural

O Blandy’s Wine Lodge, na Avenida Arriaga, recebeu, esta tarde, a apresentação oficial da Festa do Vinho Madeira 2025, que decorre de 24 de Agosto a 14 de Setembro. O evento, que celebra as vindimas e o célebre néctar madeirense, terá 57 actuações em três semanas, num investimento total de 206 mil euros, mais 46 mil euros do que na edição passada.

"É uma aposta que já estava prevista anteriormente, porque de ano para ano temos vindo a reforçar o conteúdo do programa e, acima de tudo, a componente cultural”, afirmou o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, acrescentando que nesta edição, à semelhança do ano transacto, a taxa de ocupação hoteleira está situada na ordem dos 90%.

Além de vários momentos musicais, através de grupos e dj's, a programação inclui ainda 14 actuações no âmbito da Semana Europeia do Folclore e a peça de teatro 'Shakespeare in the Wine Cellars', que será levada a três adegas diferentes, no Funchal e em Câmara de Lobos.

"Houve aqui uma grande preocupação em incorporar diferentes concelhos da Madeira e, fundamentalmente, aqueles que estão directamente ligados à produção da vinha ou do vinho", sublinhou o Eduardo Jesus, destacando os quatro concertos 'Da Vinha ao Lugar', que se realizam no Estreito de Câmara de Lobos, Porto Moniz, Santana e São Jorge.

Para além dos espectáculos, o evento volta a ocupar as ruas do Funchal, as vinhas e as adegas rurais, durante três semanas, proporcionando experiências que promovem a riqueza do vinho da Madeira, através de provas comentadas, masterclasses, e um festival de cocktails com os diferentes vinhos da Madeira.

Na Praça do Povo, o 'Madeira Wine Lounge' regressa para oferecer aos visitantes e turistas um espaço moderno, com degustações de vinhos e sabores regionais, acompanhado de música e animação. Este espaço comportará quatro zonas específicas: uma dedicada ao vinho, outra à gastronomia, uma destinada às actuações, e ainda, uma área denominada de ‘Zona Lounge’.

Nesta edição, 12 produtores vão dar a conhecer a Região Vitícola da Madeira e de Porto Santo, permitindo aprofundar os conhecimentos sobre o licoroso Vinho Madeira, assim como, os vinhos tranquilos com DOP ‘Madeirense’ e IGP ‘Terras Madeirenses’, sejam eles Brancos, Tintos, Espumantes ou Rosés.

Já na manhã do dia 13 de Setembro as atenções viram-se para o Estreito de Câmara de Lobos, onde se vai realizar a Festa das Vindimas. Ali, será realizada uma vindima ao vivo, o cortejo etnográfico e depois a recriação da pisa das uvas, de participação livre, num lagar tradicional todo envolto num ambiente de festa.