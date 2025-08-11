HF reforça serviço na carreira 21 durante festas de Nossa Senhora do Monte

A Horários do Funchal preparou um reforço de serviço na carreira 21 - Monte (via Largo da Fonte), no âmbito das festividades em honra de Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira.

"As viagens de reforço, na subida partem junto à Empresa de Electricidade (EEM) e efectuam o trajecto normal com destino ao Largo da Fonte e as viagens de descida efectuam o trajecto inverso via Corujeira de Dentro. Em relação aos horários, no dia 14 de Agosto as subidas são entre as 18h00 e a 01h00 do dia 15, e as descidas entre as 19h00 e as 04h00 do dia 15 de Agosto. Terá ainda no próprio dia 15 de Agosto subidas entre as 09h30 e as 18h00, e descidas entre as 10h30 e as 18h30", revela a Horários do Funchal através de uma nota de imprensa.

E acrescenta: "São aceites todos os títulos de transporte em vigor válidos para o trajecto da carreira 21, nomeadamente: bilhete de bordo adquirido na viagem, bilhete pré-comprado da HF, passes municipais do Funchal e passes intermunicipais".

Diz ainda que "a par deste reforço de viagens, será mantido o funcionamento regular das carreiras 20, 21, 22 e 48, com especial atenção ao dia 15 de Agosto, data em que é adoptado o horário de domingo/feriado". Destaca que a primeira viagem de descida da carreira 21 ocorre às 06h00.

Sublinha ainda "as alterações nos itinerários destas carreiras, conforme estipulado no Edital 634/2025 da Câmara Municipal do Funchal".

Nesse sentido, nos dias:

11, 12 e 13/08 das 18h00 às 01h00;

14/08 entre as 12h00 do e as 04h00 do dia 15/08;

15/08 das 08h00 às 19h00 e dia 17/08 das 14h00 às 21h00.

Carreira 20 – Monte (via Corujeira de Dentro), efectua o itinerário normal até ao Tanque, prosseguindo, via Largo da Fonte e Corujeira de Dentro – circulação.

Carreira 21 – Monte (via Largo da Fonte) e 48 – Nazaré/Monte: efectuam o seu trajecto normal sem fazer acerto de horário, no Largo da Fonte.

Relativamente à carreira 22 - Babosas, explica que "esta mantém o trajecto até ao Largo das Babosas até às 11h59 do dia 14 de Agosto, e até às 07h59 no dia 15 de Agosto, retomando-o às 19h01. Durante o período de suspensão, a carreira fará inversão de marcha no Largo de Santa Teresinha, que passará a ser o ponto de partida e chegada".

E concluiu: "Com este plano de mobilidade, a Horários do Funchal reafirma o seu compromisso em garantir um transporte público cómodo e seguro, permitindo aos passageiros usufruírem do evento sem preocupações com estacionamento".