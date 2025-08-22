Liga dos Bombeiros vai levar ao PR preocupações sobre coordenação do combate

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) afirmou hoje que vai levar ao Presidente da República as preocupações estruturais das corporações, mas também preocupações sobre a coordenação do combate aos incêndios.

Para a próxima semana está prevista uma reunião da LBP em Belém e António Nunes promete discutir "as reivindicações já feitas e as preocupações com o que se tem passado nos últimos dias".

A par da "questão das carreiras dos bombeiros voluntários, estatuto social do bombeiro, o estatuto de dirigente associativo ou comando nacional de bombeiros", a LBP vai "expor algumas preocupações sobre aquilo que se passou durante este período de combate aos incêndios florestais".

Em causa está a "falta de coordenação, da aplicação dos meios, disfunção da proteção civil e falta de informação", salientou António Nunes.

O presidente da LBP pretende também discutir com o Presidente da República o atraso no pedido de ajuda internacional e a "não convocação da Comissão Nacional de Proteção Civil".

"Perante a situação em muitos concelhos do interior do país, onde têm lavrado incêndios de grande intensidade, continuamos a não perceber porque é que a comissão não está ainda convocada", disse António Nunes.

Por outro lado, a "falta de um comando de bombeiros" prejudica a atuação no combate, acrescentou António Nunes, que elogiou a abertura do Presidente em ouvir a LBP.

Marcelo Rebelo de Sousa "já demonstrou, ao longo do seu mandato, um grande reconhecimento em relação aos bombeiros" e ao seu "trabalho imprescindível em prol das populações e na primeira linha da defesa das nossas populações", acrescentou ainda o dirigente da LBP.