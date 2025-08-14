Terceira morte em Espanha no combate aos fogos

Um dos feridos no combate a um incêndio na região espanhola de Castela e Leão morreu hoje, elevando para três o número de vítimas mortais dos fogos florestais no país, anunciaram as autoridades.

"Hoje, lamentamos a morte de mais uma pessoa que fazia parte do dispositivo de combate a incêndios na província de Leão", escreveu o delegado provincial do Governo, Nicanor Sen, nas redes sociais.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmou a morte na televisão pública nacional, apresentando as condolências "à família, aos colegas e a toda a sociedade".

O homem, de 37 anos, estava internado num hospital de Valladolid devido a queimaduras em 85% do corpo que sofreu enquanto combatia um incêndio em Zamora, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A vítima acompanhava outro homem, de 35 anos, que morreu queimado na terça-feira e era o ferido mais grave de seis que resultaram do combate ao incêndio.

O governo regional disse nas últimas horas que três dos feridos internados no hospital de Valladolid permaneciam em estado crítico na Unidade de Queimados e dois na Unidade de Cuidados Intensivos, um deles em estado crítico e outro com prognóstico grave.

A primeira morte nos incêndios, anunciada na terça-feira de manhã, ocorreu num incêndio florestal em Tres Cantos, localidade 25 quilómetros a norte de Madrid.

O ministro do Interior, que solicitou a ajuda da União Europeia na quarta-feira à noite e o envio de dois Canadair, disse que havia hoje 11 incêndios de nível 2 (numa escala de quatro) que preocupam as autoridades.

Destacou o incêndio em Zamora, onde "uma área significativa foi queimada", segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O alerta de nível 2 significa um risco elevado de incêndio e implica o envio de pessoal adicional, nomeadamente o exército e equipamento de combate a incêndios.

A série de incêndios em Espanha coincide com a onda de calor que entrou hoje no 12.º dia, com todas as regiões em alerta, incluindo as do norte.

As temperaturas máximas previstas são de 40 graus Celsius e as temperaturas noturnas não descem abaixo dos 25 °C.

As temperaturas elevadas e os incêndios também têm afetado nas últimas semanas outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.