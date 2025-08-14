JPP preparado para levar "desenvolvimento e transparência" a Machico

"Uma equipa nova, motivada e preparada para trazer desenvolvimento e transparência a Machico". É desta forma que Luís Martins descreve a candidatura do JPP à Câmara Municipal de Machico. A candidatura foi hoje formalizada com a entrega das listas aos órgãos autárquicos do concelho, no tribunal de Santa Cruz.

“Esta lista é a possibilidade de as pessoas poderem escolher uma outra gestão que não a dos partidos tradicionais que têm governado Machico nos últimos anos”, afirmou o candidato à Câmara Municipal. “Uma gestão baseada na transparência e no rigor", disse.

Entre as prioridades do partido está mais habitação a preços acessíveis, oportunidades de emprego melhor remunerado para fixar os jovens no concelho e criar condições para atrair investimento que permita o desenvolvimento social, económico e cultural. Além disso, pretende requalificar os miradouros e dotá-los de melhores condições, melhor a mobilidade e "ajudar quem verdadeiramente precisa e apoiar em matéria de saúde, a exemplo do que é feito em Santa Cruz".

“Estres são os vectores prioritários, mas teremos também atenção ao sector primário e às pescas”, acrescentou Luís Martins. “A agricultura precisa de ser estimulada e há falta de caminhos agrícolas. É também necessária uma faixa corta-fogo, de contenção, porque em muitos pontos temos o mato a descer das montanhas até às ribeiras", terminou.