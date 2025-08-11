Alerta para incêndio no Porto da Cruz foi falso alarme

Uma suspeita de incêndio no Porto da Cruz, na zona da Penha de Águia, fez sair ontem à tarde vários meios para o local.

Por terra foram os Bombeiros Municipais de Machico, os Bombeiros Voluntários de Santana e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o helicóptero foi também accionado para fazer o reconhecimento da zona.

No entanto, os meios foram desmobilizados, não tendo sido detectado qualquer foco de incêndio.