Protecção Civil regional vai "massificar" formação em Suporte Básico de Vida

Já foi formalizado o protocolo entre o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) e o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) com vista a "capacitar a população para actuar em emergências médicas", sobretudo perante uma paragem cardiorrespiratória.

Num comunicado enviado às redacções, a Protecção Civil diz estarem, deste modo, reunidas as "condições pedagógicas, operacionais e logísticas" para dar forma ao "ambicioso plano de formação e sensibilização" em Suporte Básico de Vida. Já foram definidos diferentes públicos-alvo destes formações, sem especificar quais. O programa que se destina à população em geral deve arrancar já este ano.

Da parte do SESARAM, seram alocados ao projecto alguns recursos humanos, nomeamente enfermeiros com formação especializada em emergência médica. Já a Protecção Civil ficará encarregue do planeamento, da logística e da coordenação pedagógica e operacional do programa. Para tal, irá envolver meios e recursos afectos à EMIR (Serviço de Emergência Médica Regional), bem como outros agentes de protecção civil.

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil pretende, através desta iniciativa, desenvolver competências essenciais na comunidade que podem salvar vidas, em especial nos minutos críticos antes da chegada dos meios de socorro. Comunicado SRPC

Esta medida enquadra-se na construção de uma comunidade cada vez mais resiliente, assegurando que o cidadão se torna num activo importante na proteção civil e na saúde, sendo este protocolo apontado como um reforço do compromisso com a redução de mortes evitáveis e o fortalecimento do Sistema de Emergência e Proteção Civil, "tornando o cidadão um agente activo na cadeia de sobrevivência".