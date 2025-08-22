PS defende via de ligação entre a Igreja do Atouguia e o Lombo do Doutor

A candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal da Calheta defendeu, esta sexta-feira, a criação de uma via alternativa que ligue a zona da Igreja do Atouguia e o Lombo do Doutor, com o objectivo de permitir uma maior fluidez do trânsito no Caminho do Lombo do Doutor e facilitar a vida dos moradores desta zona.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, Sofia Canha referiu que esta é uma situação sinalizada desde 2017, tendo em conta que o Caminho do Lombo do Doutor é "muito estreito e oferece poucas condições de transitabilidade2.

A candidata do PS defende, por um lado, a melhoria do Caminho do Lombo do Doutor, através do alargamento da estrada em alguns pontos e, por outro lado, a criação da via alternativa, a partir da Igreja, ao longo do vale, permitindo uma ligação direta à zona alta do Lombo do Doutor, facilitando a circulação, com a possibilidade de o trânsito se fazer depois em sentido único.

Em nota enviada esta tarde à comunicação social, Sofia Canha lembrou que, já em 2023, promoveu um abaixo-assinado dando voz a esta pretensão dos residentes daquela localidade, o qual foi entregue na Câmara da Calheta, mas nada foi feito. Salientou que esta é uma necessidade premente, tendo em conta que tem vindo a crescer o número de moradores e de alojamentos locais, o que resulta num aumento do tráfego e nas dificuldades de circulação naquela via.

Reforçando esta necessidade, a candidata do PS à presidência da Câmara Municipal da Calheta confessa-se "espantada quando se dá prioridade a novas vias de ligação ao concelho, mas não se aposta na recuperação das estradas existentes dentro do município e que se encontram em “condições deploráveis”. A propósito, adiantou que, além do Caminho do Lombo do Doutor, também carecem de intervenção o Caminho do Lombo do Brasil, o Caminho das Florenças e a zona dos Castanheiros, no Estreito da Calheta, entre outros."

Sofia Canha fez notar que a autarquia dispõe de um maior orçamento e que pode intervir nesta matéria, já que, por ano, recebe mais de 4 milhões de euros de IMT e cerca de 1,5 milhões de euros de taxa turística. Portanto, finalizou, em parceria com o Governo Regional, haverá capacidade para dar resposta a estas populações.