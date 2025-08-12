PS defende criação da Polícia Municipal

A candidatura do PS à Câmara Municipal do Funchal afirmou que, caso vença as eleições, será criada a Polícia Municipal, com vista a reforçar o combate à insegurança que se vive na cidade e ajudar a disciplinar o trânsito. Rui Caetano, numa conferência de imprensa nos jardins do Almirante Reis, manifestou a sua preocupação em relação ao crescimento do sentimento de insegurança e ao aumento das toxicodependências.

“Falar de juventude é falar também de prevenção junto dos jovens, com as escolas e com as instituições que lidam com eles, de modo a trabalharmos estas questões dos consumos de drogas, tabaco e álcool”, afirmou o socialista, neste Dia Internacional da Juventude. O candidato apontou que a Câmara Municipal do Funchal tem de ser mais eficiente no que concerne à garantia da segurança da cidade e da população.

Rui Caetano admite que a instalação de câmaras de vigilância no Funchal (uma proposta do PS) foi uma medida positiva, mas indica que há que compatibilizá-las com a Polícia Municipal.

Quando o PS chegar à Câmara Municipal, vamos criar a Polícia Municipal, de modo a que, trabalhando de forma coordenada com as câmaras de vigilância e com a PSP, possa haver uma maior eficiência no combate à insegurança. Rui Caetano

O socialista explica que esta seria também uma forma de 'libertar' a PSP para o foco da sua missão no combate à criminalidade e garantia da segurança pública. Na óPtica do candidato socialista, este órgão de polícia municipal seria importante pelo seu patrulhamento de proximidade, mas poderia ter também um papel fundamental na regulação do trânsito na cidade.

Encontrando-se no jardim do Almirante Reis, "muitas vezes associado ao problema da toxicodependência", Rui Caetano deu conta do objectivo de requalificar toda aquela zona, com mais espaços desportivos e um parque infantil, mas também criando docas de estacionamento para carga e descarga, disciplinando o trânsito e apoiando os estabelecimentos desta zona histórica da cidade.