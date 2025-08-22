Madalia quer apostar na diversificação económica e na inovação tecnológica

A empresa tecnológica Madalia pretende apostar na diversificação económica e na inovação tecnológica, nos seus projectos futuros. Isso mesmo foi transmitido ao secretário regional de Economia pela fundadora e administradora da empresa, Candy Flores, numa reunião que decorreu esta manhã.

Candy Flores destacou a colaboração com a Marinha Portuguesa no desenvolvimento de sistemas de simulação e treino, bem como uma parceria recente com o clube Nacional da Madeira para a implementação de tecnologias que apoiem decisões técnicas no segmento do desporto. Quanto à área da educação, foram lançadas as 'Salas do Futuro', que prometem transformar o ambiente de aprendizagem.

A Madalia aposta ainda em produções virtuais que promovem a Região Autónoma da Madeira como cenário para filmes e documentários, enquanto no segmento de luxo mantém parcerias com marcas internacionais, nomeadamente em Paris, e desenvolve experiências personalizadas para o sector imobiliário de luxo.

Actualmente a empresa conta com 10 colaboradores e está posicionada em cinco áreas estratégicas: educação, entretenimento, defesa, desporto e luxo. Segundo Candy Flores, esta diversidade de atuação pretende contribuir de forma significativa para o desenvolvimento económico da Região, introduzindo tecnologias avançadas e soluções inovadoras.

“Tecnologia não é para ser vista, é para ser sentida e experimentada”, esclareceu a empresária, lançando o repto para que a comunidade e parceiros conheçam de perto o trabalho desenvolvido pela empresa. A previsão de facturação para 2025 está na ordem dos 2 milhões de euros e, por isso, a Madalia planeia aumentar o número de colaboradores, estando já prevista a contratação de 20 a 30 profissionais especializados até ao final do ano, uma aposta que visa consolidar o compromisso com o crescimento sustentável e a inovação.

A empresária afirmou, ainda, que a reunião com o Secretário Regional da Economia reforçou a importância do apoio institucional para que estas iniciativas possam prosperar, abrindo caminho para uma maior cooperação entre o setor público e o privado em prol do desenvolvimento económico regional.