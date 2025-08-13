Governo Regional apela à diversificação de itinerários na fruição do território

A Direção Regional do Turismo enviou, esta quarta-feira, uma comunicação a 947 empresas ligadas ao sector do turismo da Região Autónoma da Madeira, apelando à diversificação de itinerários, com o objectivo de contribuir para a melhoria da experiência dos visitantes, preservar os locais turísticos e promover uma distribuição mais equilibrada dos fluxos turísticos no território.

Em nota enviada, a Direção Regional explica que "recomenda a exploração de novos circuitos, a valorização de pontos turísticos alternativos e a adopção de horários diferenciados, para que os benefícios da actividade turística possam ser distribuídos por um maior número de locais e comunidades."

“Esta é uma comunicação que se entende normal e desejável no nosso relacionamento com o sector, com um apelo muito concreto que passa pelo envolvimento daqueles que acumulam experiência pela prática vivida diariamente. Nada como contar com a opinião de quem anda no terreno, circunstância que muito valorizamos", disse o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

O governante sublinha que esta iniciativa faz parte de um conjunto mais vasto de medidas, já pensadas, e que em breve serão conhecidas, sempre com o foco na qualificação da experiência turística e na protecção do património natural e cultural do destino Madeira e Porto Santo.

“Estamos todos interessados em melhorar a experiência de quem nos visita. A qualidade do destino mede-se não apenas pela beleza dos seus lugares, mas, também, pela forma como se pode desfrutar desses lugares, garantindo que continuam autênticos, preservados e agradáveis para todos, incluindo os residentes. Todos sabemos que podem existir alternativas às rotinas que se afirmaram ao longo do tempo quando não existia o volume de procura que hoje a Região regista e importa que novos hábitos e novas soluções possam surgir. Acreditamos que este é um contributo, não o único, mas importante, tanto mais que são vários os operadores económicos que o estão a fazer, tendo essa diferenciação contribuído para o objectivo referido e permitido, também, ganhos importantes para as respectivas empresas", acrescentou Eduardo Jesus.

A Direção Regional do Turismo, na nota, coloca-se à "disposição das empresas para colaborar no desenvolvimento de novos roteiros / itinerários e para prestar apoio técnico na conceção de propostas que aliem inovação, sustentabilidade e atractividade turística."