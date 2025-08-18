Ireneu manda publicar orgânica da Direção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade

O Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, assinou hoje e mandou publicar o decreto regulamentar regional que “Aprova a orgânica da Direção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade'.

Tal como o DIÁRIO avançou em primeira mão, em Abril, Andreia Collard é a nova directora regional, que detém experiência jurídica de 20 anos. Esta direcção regional está integrada na Secretaria Regional de Economia, actualmente tutelada por José Manuel Rodrigues.

A missão é "assegurar a política definida pelo Governo Regional para a diversificação e resiliência do tecido empresarial regional, prestando apoio às empresas e ao empreendedorismo, em matéria de competitividade, inovação e sustentabilidade económica, visando contribuir para a dinamização, modernização, cooperação e digitalização dos agentes económicos, empresas e indústria regionais, promovendo um crescimento económico inclusivo e sustentável".