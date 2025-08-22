Mais de 9 milhões de euros para adquirir software para a administração pública e escolas

O Governo Regional da Madeira autorizou em Conselho de Governo, esta semana, a Secretaria Regional das Finanças, através da Direção Regional de Informática, a adquirir licenciamento de software de base para a administração pública e escolas da Região Autónoma da Madeira, até ao montante global máximo de 9 392 286,96 euros, o que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Entre as decisões do Governo, nesta sexta-feira, 22 de Agosto, está, ainda, a autorização de subarrendamento por ajuste directo, à sociedade por quotas 'EMG – Empresa Madeirense de Gestão Imobiliária, Lda.', de um espaço com a área bruta privativa de 19,00 m2, localizado no rés do chão do prédio urbano localizado na Rua da Praia, na freguesia da Sé.