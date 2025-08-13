Moradia senhorial no Funchal entre as 10 casas de luxo mais procuradas 'on-line'
O idealista compilou as casas de mais de um milhão de euros que mais despertaram a atenção dos seus utilizadores
Apesar de não estarem acessíveis a todos os bolsos, cada vez mais, os utilizadores dedicam parte do seu tempo livre a ver casas de luxo na Internet. O idealista compilou as casas de mais de um milhão de euros que mais despertaram a atenção dos seus utilizadores, descobrindo, entre elas, uma localizada no Funchal.
Entre as 10 casas de luxo mais visitadas na plataforma idealista, consta uma moradia senhorial localizada no coração do Funchal à venda por 3,2 milhões de euros.
Datada de 1921, a moradia conta com quatro pisos e vistas panorâmicas sobre o mar e a baía. Possui 510 m² de área privativa, 170 m² de áreas auxiliares e um terreno de 2.520 m² com dois acessos. Dispõe de cinco quartos (um em suíte), três casas de banho completas, um WC social, três salas amplas com ligações fluidas e uma cozinha funcional com acesso direto ao jardim.
Confira o Top 10 casas de luxo mais visitadas:
As 10 casas de luxo mais visitadas este verão – e que estão à venda
