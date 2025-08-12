“A coragem de sonhar e de fazer acontecer”, foi com estas palavras que Paula Margarido começou por elogiar os seis jovens que passaram da condição de desempregados à de empresários, esta manhã distinguidos ‘Jovem Empreendedor 2025’, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude. A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude deu-lhes palco e apresentou-os como exemplo a seguir.

João Morais Martins é um dos beneficiados com o programa, é de Coimbra, está na Madeira há cinco anos. Foi apanhado pelo desemprego e confrontado com a oportunidade. Abraçou-a e criou o MBD - Madeira Bluee Diving. “Eu sou apaixonado pelo mar, pelo mergulho, pelos animais marinhos e então foi o juntar o útil ao agradável”, disse, dando conta da criação do centro de mergulho sobre rodas, que leva os clientes aos sítios onde é possível proporcionar o melhor mergulho, tendo em conta as condições do mar. “Se não fosse o apoio do Governo seria impossível ter o equipamento de mergulho e foi isso que ajudou bastante”, confessou o jovem empreendedor de 34 anos.

Ao todo, este ano foram financiados seis projectos que criaram oito postos de trabalho, num investimento total superior a 102 mil euros. O MBD foi o de valor mais elevado, foram cerca de 27.000 euros.

Com 23.700 euros o sonho de Francisco Loreto tornou-se realidade, abriu o Bico & Buzio. “Vem desde muito pequeno porque o meu avô tinha um bar em São Vicente, depois passou para a minha mãe, eu cresci ali na área e sempre tive vontade de abrir o meu próprio negócio”, confessou o jovem de 25 anos. “Com os fundos do Instituto de Emprego fui capaz”. Francisco confessa que não se sente empresário, apesar de ter contratado um outro jovem. “Sinto que estou a trabalhar para mim próprio. É bom porque ninguém me chateia, nem eu chateio ninguém”. E riu-se. “É mais livre”.

De liberdade se fala também quando se apresenta o projecto de Francisca Inácio, uma jovem designer de moda da Ponta do Sol que lançou o seu atelier de confecção de vestuário. Foi com um conjunto de peças criadas por si, calça tecida no tear e colete bordado à mão, que veio receber a estatueta e falar do seu negócio, apoiado com mais de 14.000 euros. “Achei que fazia sentido avançar”, afirmou a jovem de 27 anos.

A sua loja tem duas vertentes, uma de vestuário contemporâneo, onde cria peças inspiradas no artesanato e tradição, e uma vertente mesmo tradicional, de criação de trajes típicos madeirenses, como os usados pelos grupos de folclore. O apoio, assume, foi essencial para a aquisição dos equipamentos, nomeadamente do de preparação das fibras e do tear. “São equipamentos que são bastante caros, este apoio é bastante importante para desenvolver esta parte da actividade”. Admite que não tem mãos a medir, até porque é por agora uma aventura a solo.

As candidaturas estão sempre abertas, qualquer jovem desempregado pode concorrer a estes apoios que são cofinanciados em 85% pelo Fundo Social Europeu +, no âmbito do Madeira 2030. Além destes três jovens, Sílvia Monteiro criou um estúdio criativo, o Sharp Studio, José Freitas, Zé, como gosta de ser chamado, já tinha experiência na área da fotografia, criou um negócio nesta área, focado nos casamentos; e há também a viagem de Carla Santos, de Câmara de Lobos, que se lançou à estrada levando o serviço de cabeleireiro onde for preciso.

Paula Margarido congratulou os presentes, quis saber mais de cada um e elogiou a capacidade de empreender, fazendo votos para em 2026 ter ainda mais jovens a beneficiar deste ‘empurrão’. “Queridas e queridos empreendedores, vocês são a prova de que a juventude madeirense não é apenas o futuro - é já o presente. Cada empresa que criam, cada posto de trabalho que geram, cada serviço ou produto que lançam no mercado é mais um passo no caminho de uma Madeira mais próspera, mais inovadora e mais justa”, afirmou a secretária, reiterando a disponibilidade do Governo para continuar a apoiar: “O Governo Regional continuará a apostar nas políticas de juventude e de emprego que façam a diferença. Continuaremos a criar programas, a simplificar procedimentos, a abrir portas para que cada vez mais jovens possam fazer o mesmo que vocês: acreditar, arriscar e vencer”, declarou.