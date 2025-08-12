 DNOTICIAS.PT
Jovem despista-se de mota esta madrugada

Um jovem de 22 anos despistou-se de moto, esta madrugada, na Rua de Santa Maria, no Funchal.

O motociclista perdeu o controlo e embateu contra uma parede, acabando por ficar ferido. 

Alertados pelas 2h20 desta terça-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local para prestar socorro à vítima. O jovem apresentava um golpe no joelho, uma suspeita de fractura, assim como algumas escoriações. 

Foi imobilizado e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico. 

