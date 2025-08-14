MAI não se demite "para não trair juramento de lealdade" ao país

A ministra da Administração Interna recusou hoje considerar demitir-se face à situação de incêndios florestais que assola o país, afirmando que não vai "trair o juramento de lealdade" que fez quando tomou posse.

"Há dois meses prestei um juramento. Foi um juramento de lealdade. Não vou trair o juramento de lealdade dois meses depois, apresentando a minha demissão ou pensando em demitir-me", disse Maria Lúcia Amaral, que hoje fez uma declaração sobre a situação de fogos florestais no território continental na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

A ministra respondia assim a uma questão sobre se sentia ter as características necessárias para liderar a pasta da Administração Interna.

Maria Lúcia Amaral explicou ainda que não se deslocou ao terreno onde lavram os fogos por estar a seguir a "doutrina fixada em 2017".

"É uma doutrina pacífica desde aí, fazemos tudo para não prejudicar. E a ida ao terreno de autoridades, como as autoridades políticas, eu ou o senhor secretário de Estado da Proteção Civil, não se enquadraria dentro do princípio de jamais prejudicar", disse.

Maria Lúcia Amaral anunciou hoje na ANEPC a prorrogação da situação de alerta em todo o território continental até domingo, devido ao risco agravado de incêndio.