O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, afirmou hoje que o homólogo israelita, Benjamin Netanyahu, "perdeu o juízo", dois dias depois de ter anunciado que estava a considerar reconhecer o Estado palestiniano até setembro.

"Netanyahu foi demasiado longe. Acho que perdeu o juízo" disse o líder do centro-direita, descrevendo a situação na Faixa de Gaza como terrível.

O primeiro-ministro israelita "não está a ouvir a comunidade internacional e isso é inaceitável", acrescentou Luxon, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Governo da Nova Zelândia anunciou na segunda-feira que vai considerar o reconhecimento do Estado da Palestina até setembro.

No final de julho, a Austrália e 14 outros países ocidentais, incluindo a França e o Canadá, convidaram a comunidade internacional a reconhecer o Estado da Palestina.

O chefe da diplomacia de Wellington, Winston Peters, declarou que tencionava "avaliar a questão e atuar de acordo com os princípios, valores e interesses nacionais da Nova Zelândia".

Peters, que se referiu à "catástrofe humanitária" em curso em Gaza, remeteu uma decisão para setembro, durante a assembleia geral das Nações Unidas.

O conflito em curso foi desencadeado pelo ataque do grupo extremista palestiniano Hamas em território israelita em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo Israel.

As autoridades israelitas afirmam que 50 reféns permanecem em Gaza, 20 vivos e 30 mortos, e exigem que lhes sejam entregues.

As represálias israelitas em Gaza já causaram 61.430 mortos, na maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.