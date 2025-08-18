Crescimento da economia regional voltou a acelerar em Maio

O Indicador Regional de Actividade Económica indica uma aceleração da economia regional, em Maio de 2025. Os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, hoje divulgados, dão conta da interrupção de um abrandamento que durava há já quatro meses.

O número de dormidas em alojamentos turísticos aumentou 4,8%, ligeiramente acima dos 4,6% registados em Abril anterior e os proveitos totais cresceram 20,8%, superando os 19,3% do mês anterior. Quanto à emissão de energia eléctrica, aumentou 3,2%, representando uma aceleração face aos 2,0% verificados em Abril. Por seu lado, a introdução no consumo de gasóleo registou uma diminuição de 1,4%, atenuando a quebra de 2,1% observada no mês precedente.

Já na relação entre sociedades constituídas e dissolvidas houve um reforço do saldo positivo, com 6,5 novas sociedades por cada dissolução, face às 6,1 observadas em Abril.

Evoluções distintas nos indicadores qualitativos

Os dados de Maio de 2025 apresentam evoluções distintas nos indicadores de confiança. Há melhorias nos Serviços, Comércio e na Indústria Transformadora, enquanto a confiança recuou na Construção e Obras Públicas.

O consumo de gasolina registou um aumento de 8,9%, superior aos 6,7% do mês anterior. As aquisições de automóveis ligeiros de passageiros diminuíram 26,4%, contra a quebra de 28,1% registada em Abril. Já o saldo dos empréstimos ao consumo cresceu 8,0%, ligeiramente acima do acréscimo de 7,8% observado no mês precedente.

No investimento, as vendas de automóveis ligeiros de mercadorias diminuíram 14,5%, agravando a quebra de 11,9% registada em Abril. A avaliação bancária da habitação cresceu 19,3%, o mesmo valor que no mês anterior.

A comercialização de cimento registou uma diminuição de 8,6%, muito próxima da queda de 8,5% verificada em Abril. O saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras reduziu-se 0,9%, após a contração de 0,4% do mês precedente. O número de edifícios licenciados aumentou 0,7%, revertendo a descida de 3,4% observada em Abril.

Procura Externa cresceu

As exportações, em Maio deste ano, cresceram 49,3%, acelerando face aos 33,9% registados em Abril. As importações também aumentaram, em 3,1%,, após a variação positiva de 1,9% registada no mês anterior.

O movimento de mercadorias nos portos cresceu 4,4%, ligeiramente abaixo do aumento de 5,1% observado em Abril e o tráfego de passageiros nos aeroportos aumentou 12,9%, superando os 10,2% do mês precedente.

Os levantamentos e compras com cartões internacionais cresceram 13,0%, ligeiramente acima dos 12,6% registados em Abril.

Redução de desemprego

Os principais indicadores do mercado de trabalho mantiveram uma evolução favorável, com uma redução generalizada do desemprego.

As ofertas de emprego aumentaram 4,5%, variação inferior à de Abril (14,9%). O número de desempregados inscritos diminuiu 13,5%, intensificando a quebra de 7,0% registada no mês anterior.

Também os pedidos de emprego diminuíram 13,4%, após a redução de 7,2% verificada em Abril.

Inflação nos bens subiu

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) fixou-se em 3,2% em Maio de 2025, abaixo dos 3,6% observados no mês anterior.

A inflação nos bens subiu para 2,5% (face a 2,1% em Abril), enquanto nos serviços diminuiu para 3,9%, abaixo dos 5,4% registados no mês precedente.

O indicador de inflação subjacente recuou para 3,0%, contra 3,4% em Abril.