Governo Regional manifesta "o mais profundo pesar" pela morte de Emanuel Jardim Fernandes

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestam, através de uma nota enviada à comunicação social, o "mais profundo pesar pelo falecimento, hoje, de Emanuel Jardim Fernandes, advogado e antigo líder do Partido Socialista na Madeira."

A nota emitida lembra que Emanuel Jardim Fernandes, com 81 anos, foi deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, tendo feito parte da primeira assembleia, em 1976, eleito pelo PS, partido que liderou durante cerca de 15 anos.

Foi ainda deputado ao Parlamento Europeu (entre 2004 e 2009) e à Assembleia da República (entre 1983 e 1985 e entre 1991 e 1995). E ainda vereador na Câmara Municipal do Funchal e presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, concelho de onde era natural (nasceu no Seixal).

"O Executivo madeirense associa-se, nesta hora de dor, à família, a quem endereçamos os mais respeitosos votos de pesar pela morte do seu querido familiar. E também ao Partido Socialista", refere.

"É esta grande personalidade da Política e da Região que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, também na hora da sua morte, recordando a forma empenhada como defendia as suas convicções e os seus ideais", termina.