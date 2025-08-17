Seis estradas nacionais cortadas nos distritos de Coimbra, Guarda e Leiria

Os incêndios rurais que lavram na região Centro do país obrigaram hoje ao corte de seis estradas nacionais EN, nos dois sentidos, nos distritos de Coimbra, Guarda e Leiria, segundo a GNR.

Num comunicado relativo ao balanço das 12:45 de hoje, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que estão interditadas à circulação a EN236, entre as localidades de Castanheira de Pera (distrito de Leiria) e Alfocheira (concelho de Lousã, distrito de Coimbra); e a EN342, entre as localidades de Portela de Albergaria (limite do concelho da Lousã) e Ponte de Sótão (concelho de Góis, também distrito de Coimbra).

No distrito da Guarda, no concelho de Pinhel, estão cortadas a EN222, entre as localidades de Freixedas e Gouveias, e a EN340, nas proximidades das localidades de Freixedas, Pêra do Moço e Pinhel.

Ainda no distrito da Guarda, estão interditadas a EN233, concelho da Guarda, nas proximidades das localidades de São Bartolomeu Vale Mourisco e Quintas; e, no concelho de Sabugal, a EN324, nas proximidades das localidades de Quinta das Vinhas, Cerdeira, Rapoula do Coa e as Termas do Cró.

Na nota de imprensa, a GNR lembra que o todo o território continental está sob situação de alerta e estão proibidas as queimas e queimadas, assim como trabalhos rurais com recurso a máquinas.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração do estado de alerta, em vigor até domingo.

Os fogos provocaram um morto e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 16 de agosto arderam 139 mil hectares no país, 17 vezes mais do que no mesmo período de 2024. Quase metade desta área foi consumida em apenas dois dias desta semana.