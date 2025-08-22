Ataque com drone de grupo terrorista na Colômbia derruba helicóptero e mata 12 polícias

O governo colombiano confirmou esta quinta-feira que doze polícias morreram num ataque contra um helicóptero da brigada antidroga que participava na erradicação de plantações de coca no município de Amalfi, no departamento de Antioquia (noroeste).

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, informou inicialmente que o incidente tinha resultado em oito mortos e oito feridos, mas horas depois as autoridades aumentaram o balanço para doze policias mortos, admitindo que os corpos e os feridos ainda não tinham sido evacuados.

"Não foi possível retirar os feridos nem os corpos", precisamente devido às dificuldades de acesso à área montanhosa e selvagem onde ocorreu o ataque, disse das autoridades à agência EFE.

As autoridades indicaram que o helicóptero da Polícia Antinarcóticos foi supostamente atacado por um drone quando sobrevoava uma zona rural de Amalfi, o que obrigou a tripulação a realizar uma aterragem de emergência.

"O que aconteceu é um ato de guerra cometido pela Frente 36 do Estado-Maior Central", anunciou Petro na sua conta na rede social X, numa referência a uma dos principais grupos dissidentes das FARC, que opera no nordeste de Antioquia.

Por sua vez, o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, garantiu que toda a rede hospitalar foi ativada para atender os feridos e lembrou que também atua na região o Clã do Golfo, o maior grupo criminoso do país.