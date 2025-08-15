Várias frentes em Arganil ameaçam aldeias e Mata da Margaraça

O incêndio florestal que lavra há mais de 48 horas no município de Arganil, distrito de Coimbra, está a evoluir em várias frentes, ameaçando aldeias e a 'joia ambiental' da Mata da Margaraça, disse o presidente da Câmara.

Ouvido pela Lusa, Luís Paulo Costa manifestou-se muito preocupado com a evolução do incêndio no seu concelho, antecipando muitos problemas ao longo do dia, com frentes de fogo a norte, oeste e sudoeste do local onde o incêndio eclodiu na freguesia do Piódão, na quarta-feira, situadas a quase dez quilómetros em linha reta da origem.

"Neste momento a Mata da Margaraça está ameaçada, ainda não ardeu, mas o fogo está nas imediações, na mesma encosta. Está a ser feito lá um trabalho do sentido de tentar fazer a contenção do incêndio, mas está difícil", .

Luís Paulo Costa observou que o incêndio "ficou completamente desgovernado de madrugada, entre as 03:00 e as 04:00", quando os ventos se tornaram muito intensos e com orientações muito voláteis.

Durante a noite, o fogo que desceu uma das encostas abruptas da serra do Açor, e ameaçou as povoações de Moura da Serra e Casarias, espalhou-se pelos vales e cumeadas em redor.

Avançou, por um lado, para a zona do Alto de Vinhó, numa cordilheira junto à aldeia da Cerdeira e para jusante de Parrozelos, tendo passado a estrada nacional 344, que liga Coja ao Piódão.

É esta frente que está a ameaçar a zona protegida da Mata da Margaraça, na encosta sobranceira àquele espaço natural.

Mais atrás, uma das frentes que ameaçou, durante a tarde de quinta-feira, a localidade de Sorgaçosa, está a evoluir, segundo Luís Paulo Costa, em direção à zona do Agroal, perto da sede de freguesia de Pomares.

Segundo o autarca, há ainda outra frente de fogo que lavra para sudoeste, na direção de Porto Castanheiro, perto da zona onde se disputa o troço de Arganil do Rali de Portugal.

Pelas 10.50, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 911 operacionais, apoiados por 307 viaturas e dez meios aéreos.