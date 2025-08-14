Fuzileiros e Polícia Marítima reforçavam segurança nas Selvagens há 19 anos

Foi em 2006 que o DIÁRIO acompanhou uma viagem dos Fuzileiros e da Polícia Marítima às ilhas Selvagens, onde iam permanecer em missão. Em causa estava a necessidade de combate à pesca ilegal, vincando ainda a soberania nacional.

Uma força de oito fuzileiros da Armada Portuguesa desembarcou no sábado, dia 12 de Agosto, depois de uma viagem a bordo do NRP João Roby. A utilização dessa corveta transmitiu o sinal claro de que a Marinha de Guerra de Portugal está atenta ao que se passa nas ilhas Selvagens.

Os militares ficariam cerca de um mês nas Selvagens, realizando acções de patrulhamento terrestre e marítimo. Antes, nas Canárias, houve várias detenções de pescadores ilegais, situação que Portugal queria ‘esclarecer’ nesse arquipélago.

Desde Junho de 2006 que vinham a decorrer acções semelhantes.