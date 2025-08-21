Nova Direita questiona IHM sobre critérios de atribuição de habitações

A Nova Direita exige esclarecimentos ao presidente do Instituto de Habitação da Madeira (IHM) sobre as listas de candidaturas para habitação a custos controlados, na sequência da notícia que dá conta da entrega de 268 novas habitações já em Setembro.

"Como foi feita a selecção dos beneficiários?", questiona Paulo Azevedo, sublinhando que o concurso para rendas reduzidas só termina a 25 de Agosto. "É impossível avaliar todos estes processos em tão pouco tempo. Ou será que estas habitações já estão entregues?", interroga.

É vergonhoso o PSD continuar a usar a carência de habitação para alavancar a sua campanha política, dando esperança às famílias inscritas com carências de uma habitação digna e depois acaba por ficar tudo na mesma. Paulo Azevedo, coordenador da Nova Direita

Segundo a Nova Direita, o partido aguarda desde Maio por uma reunião com o IHM, sem qualquer resposta até à data. "Parece que o presidente não tem coragem de encarar a Nova Direita e o trabalho que temos desenvolvido junto das famílias madeirenses", refere.

O partido lembra que, após décadas de governação social-democrata, continuam por resolver as listas do IHM e da Sociohabita, questionando a eficácia da gestão destas entidades. " Aos anos que o PSD governa ainda não é capaz de dar respostas às listas do IHM e da Sociohabita é um caso para perguntar o que andam lá a fazer", sublinha.

Paulo Azevedo revela que, apenas no último mês, a Nova Direita conseguiu interceder junto da Sociohabita para que duas famílias recebessem uma habitação. "É uma grande satisfação ver famílias felizes graças à nossa intervenção", conclui.