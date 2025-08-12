Nova Direita pede intervenção urgente do IHM para resolver problemas dos bairros

A Nova Direita emitiu hoje um comunicado público, acompanhado por um vídeo que optámos por não publicar, para fazer uma chamada de atenção ao presidente do Instituto de Habitação da Madeira, Leonel Silva, pelo que o partido diz que está a acontecer no Bairro do Hospital.

Estão a montar barracas nos espaços do interior do Bairro onde estão pessoas de fora a fazer das barracas parque de merendas. Paulo Azevedo, Nova Direita

Paulo Azevedo diz ter tido conhecimento por parte dos moradores que já garantiram que informaram a Junta de Freguesia de São Pedro e que "nada foi feito".

As famílias que ali vivem já tem receio de andar pelo bairro por existir presença de pessoas que não apresentam confiança. Já se fez reforço das fechaduras, disseram os moradores. Paulo Azevedo, Nova Direita

A Nova Direita pede, por isso, com urgência, uma intervenção por parte do IHM: "Não basta só vir na altura das eleições fazer promessas, têm de cuidar dos espaços que pertencem ao Instituto da Habitação".

Paulo Azevedo ainda aguarda resposta de uma reunião que foi solicitada para falar dos vários temas que se passam nos bairros do IHM, mas "parece que o presidente não tem interesse em resolver os problemas que preocupam os moradores dos Bairros do IHM".