Rui Veloso já ensaia para o concerto desta noite no Porto Santo

O músico, cantor e compositor português Rui Veloso actua no Porto Santo, esta quarta-feira, 13 de Agosto, no âmbito das Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

O concerto está marcado para as 22h30, na Praça do Barqueiro, mas o intérprete de 'Chico Fininho', 'Paixão' e 'Porto Sentido' já 'dá música' na "ilha dourada".

Este espectáculo é promovido pela Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e integra um leque de eventos que estão previstos decorrer este ano, havendo outros que se irão realizar também no próximo ano, não só de natureza cultural, mas também desportiva, social, entre outros. As Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira decorrem até 2027.

A escolha da data e do local do concerto de Rui Veloso é estratégica, uma vez que há milhares de madeirenses que, por esta altura, estão de férias no Porto Santo.